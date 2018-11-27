Председатель парламента Грузии уверен в победе на выборах

Тбилиси, , 11:38 — REGNUM Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что во втором туре выборов президента победу одержит Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Об этом спикер заявил журналистам, сделав акцент на том, что выборы выиграет именно «Грузинская мечта».

«В общей сложности, думаю, что результаты «Грузинской мечты» будут выше тех, что объявлены предварительными исследованиями. Думаю, что эти выборы мы выиграем с большим преимуществом, как минимум в 200 тысяч голосов, а это означает, что наш кандидат получит 56%», — пояснил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, в обществе отмечаются позитивные для правящей партии тенденции, и это подтверждают проведенные партией исследования.

Напомним, что 28 ноября в Грузии пройдет второй тур выборов президента, в котором за пост главы государства будут бороться поддерживаемая «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили и кандидат от ЕНД Григол Вашадзе.

По данным ЦИК, в первом туре Саломе Зурабишвили набрала 615 572 голоса, а ее основной конкурент Вашадзе — 601 224 голоса. После первого тура «Европейская Грузия», кандидат которой Давид Бакрадзе получил 174 849 голосов и вышел на 3-е место (до 11% голосов), заявила, что во втором туре будет поддерживать Григола Вашадзе, и призвала своих избирателей голосовать за кандидата от ЕНД.

Учитывая, что «Европейская Грузия» основана бывшими лидерами ЕНД и что Вашадзе поддерживают другие отпочковавшиеся от ЕНД мелкие партии, можно предположить, что к результатам Вашадзе во втором туре добавятся голоса сторонников этих оппозиционных сил.

Правящая же партия рассчитывает на те почти 52% избирателей, которые не вышли на первый тур, будучи «обиженными» на «Грузинскую мечту», но не желающими поддерживать партию Саакашвили.