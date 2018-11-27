Помилованный властями ОАЭ британец Мэттью Хеджес вернулся на родину

Лондон, 27 ноября 2018, 11:28 — REGNUM Британский аспирант Мэттью Хеджес, помилованный властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), вернулся на родину. Об этом сообщает 27 ноября Reuters.
Отмечается, что самолет с освобожденным накануне гражданином Соединенного Королевства на борту приземлился в лондонском аэропорту «Хитроу».
Ранее стало известно, что власти ОАЭ помиловали ранее обвиненного в шпионаже Хеджеса после его признания в работе на британскую разведку МИ-6. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант приветствовал освобождение Хеджеса, которое он назвал «фантастической новостью».
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Следует отметить, что 21 ноября стало известно: британец приговорен к пожизненному заключению. Впоследствии глава МИД Великобритании пригрозил Абу-Даби «дипломатическими последствиями».
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