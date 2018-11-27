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Помилованный властями ОАЭ британец Мэттью Хеджес вернулся на родину

Политика

Ранее стало известно, что власти ОАЭ помиловали гражданина Великобритании, осужденного за шпионаж

Лондон, 27 ноября 2018, 11:28 — REGNUM  Британский аспирант Мэттью Хеджес, помилованный властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), вернулся на родину. Об этом сообщает 27 ноября Reuters.

Отмечается, что самолет с освобожденным накануне гражданином Соединенного Королевства на борту приземлился в лондонском аэропорту «Хитроу».

Ранее стало известно, что власти ОАЭ помиловали ранее обвиненного в шпионаже Хеджеса после его признания в работе на британскую разведку МИ-6. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант приветствовал освобождение Хеджеса, которое он назвал «фантастической новостью».

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Следует отметить, что 21 ноября стало известно: британец приговорен к пожизненному заключению. Впоследствии глава МИД Великобритании пригрозил Абу-Даби «дипломатическими последствиями».

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