Правительство Пакистана: Картарпурский коридор – историческое событие

Исламабад, , 11:38 — REGNUM Министр информации и телерадиовещания Пакистана, выступающий в качестве официального представителя правительства, Фавад Чаудхри, рассказал на своей странице в социальной сети Твиттер о важности Картарпурского транспортного коридора.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фавад Чаудхри назвал открытие пропускного пункта и транспортного коридора для безвизовых поездок индийских сикхов-паломников к месту рождения Гуру Нанака в Пакистане «историческим событием». По словам Чаудхри, инициатива Пакистана по созданию коридора демонстрирует миролюбивые намерения страны.

В то же время, по мнению Чаудхри, поведение индийского истеблишмента показало неискренность Нью-Дели. Эта ремарка стала реакцией на отказ главного министра штата Панджаб Амариндера Сингха посетить церемонию закладки коридора в Пакистане. «История рассудит, на чьей стороне правда», — заключил Фавад Чаудхри.