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Правительство Пакистана: Картарпурский коридор – историческое событие

Политика

Правительство Пакистана назвало открытие Картарпурского коридора историческим событием и выразило сожаление по поводу отказа главного министра штата Панджаб участвовать в церемонии закладки первого камня

Исламабад, 27 ноября 2018, 11:38 — REGNUM  Министр информации и телерадиовещания Пакистана, выступающий в качестве официального представителя правительства, Фавад Чаудхри, рассказал на своей странице в социальной сети Твиттер о важности Картарпурского транспортного коридора.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фавад Чаудхри назвал открытие пропускного пункта и транспортного коридора для безвизовых поездок индийских сикхов-паломников к месту рождения Гуру Нанака в Пакистане «историческим событием». По словам Чаудхри, инициатива Пакистана по созданию коридора демонстрирует миролюбивые намерения страны.

В то же время, по мнению Чаудхри, поведение индийского истеблишмента показало неискренность Нью-Дели. Эта ремарка стала реакцией на отказ главного министра штата Панджаб Амариндера Сингха посетить церемонию закладки коридора в Пакистане. «История рассудит, на чьей стороне правда», — заключил Фавад Чаудхри.

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Зарубежная хроника
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