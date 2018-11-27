Пакистан использует средства ООН для борьбы с бедностью

Исламабад, , 12:28 — REGNUM 25 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан возглавил заседание экономического совета, рассматривавшего новые программы развития страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в ходе заседания премьер-министр одобрил выделение 40 миллионов долларов на новую программу по борьбе с бедностью, финальный вариант которой скоро будет представлен общественности.

Средства для финансирования программы предоставил Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), действующий под эгидой ООН. Фонд выделил 40 миллионов долларов на 40 лет в качестве кредита под 0% годовых. Предполагается, что деньги будут потрачены на создание возможностей трудоустройства и профессиональную подготовку неимущих.