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Пакистан использует средства ООН для борьбы с бедностью

Политика

Премьер-министр Пакистана Имран Хан одобрил использование средств Международного фонда сельскохозяйственного развития для программы по борьбе с бедностью

Исламабад, 27 ноября 2018, 12:28 — REGNUM  25 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан возглавил заседание экономического совета, рассматривавшего новые программы развития страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в ходе заседания премьер-министр одобрил выделение 40 миллионов долларов на новую программу по борьбе с бедностью, финальный вариант которой скоро будет представлен общественности.

Средства для финансирования программы предоставил Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), действующий под эгидой ООН. Фонд выделил 40 миллионов долларов на 40 лет в качестве кредита под 0% годовых. Предполагается, что деньги будут потрачены на создание возможностей трудоустройства и профессиональную подготовку неимущих.

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Зарубежная хроника
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