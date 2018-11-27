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Вице-президент Индии заложил основание Картарпурского коридора

Политика

В Индии официально начато сооружение транспортного коридора с Пакистаном

Нью-Дели, 27 ноября 2018, 11:33 — REGNUM  26 ноября вице-президент Индии Венкайя Найду заложил первый камень в основание Картарпурского коридора, который должен соединить штат Панджаб в Индии и одноименную провинцию в Пакистане. По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, в Индии был дан официальный старт сооружению четырехкилометрового коридора от города Дера Баба Нанак в районе Гурдаспур до гурудвары (молельный дом сикхов) Каратрпуср Сахиб и Пакистане.

Цель транспортного коридора — обеспечить безвизовый доступ к месту рождения гуру Нанака, основателя сихизма, для паломников-сикхов из Индии. Сооружение коридора и современного пропускного пункта будет вестись одновременно в обеих странах.

Официальное начало строительство в Пакистане намечено на 28 ноября. В церемонии закладки примет участие премьер-министр Пакистана Имран Хан.

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Зарубежная хроника
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