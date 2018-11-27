Правительство Пакистана проведет масштабные реформы в Северном Вазиристане

Исламабад, , 12:33 — REGNUM 26 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан посетил Северный Вазиристан с первым официальным визитом.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, посещая город Миран Шах вместе с начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой, Имран Хан объявил о планах правительства провести масштабные реформы в регионе. В частности, несколько районов Северного Вазиристана будет объединены, после чего получат дополнительное финансирование из федерального бюджета. Местные силы полиции также будут реформированы, чтобы соответствовать общенациональным стандартам.

В ходе визита Имран Хан пообещал установить в каждой мечети Северного Вазиристана панели для сбора солнечной энергии, а также отрыть новый медицинский колледж и военную академию.