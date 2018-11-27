В афганской провинции Фарах ликвидировано 16 талибов*

Фарах, Афганистан, , 16:13 — REGNUM 26 ноября официальные представители 207 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) в результате воздушной операции, организованной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны была проведена на территории уезда Пушт Род провинции Фарах.

Также в результате операции не менее трёх талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения различной степени тяжести.

По словам официальных представителей 207 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе операции силы безопасности и обороны уничтожили несколько укреплений боевиков в провинции, а также принадлежащее талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военное снаряжение.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали указанную выше информацию.