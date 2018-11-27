Партии обвиняют главу Афганистана Гани в неучастии их в мирном процессе

Кабул, , 11:44 — REGNUM В Кабуле прошло совместное заседание политических партий Афганистана, которые обвинили действующего президента Ашрафа Гани в нарушении данных им обещаний и в нежелании прислушаться к их мнению. В частности, глава государства не включил представителей политических сил Афганистана в делегацию, сформированную для ведения мирных переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», лидеры партий выразили мнение, что в мирном процессе должны участвовать не только движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительство Афганистана, но также и политические партии, и институты гражданского общества. Представители партий также добавили, что на данный момент талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не готовы к ведению прямых переговоров с руководством страны.

В ходе заседания лидерами партий также было высказано мнение, что если бы президент прислушался к мнению политических сил Афганистана, то ситуация в стране была бы совсем иной.