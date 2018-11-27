ВВС Турции «нейтрализовали» четырех курдов в Ираке

Анкара, , 11:20 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четырех человек на территории Ирака, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана, сообщает 27 ноября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкий военнослужащий получил ранение в ногу