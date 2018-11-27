В Кабуле прошло IV заседание Афгано-индийского диалога по безопасности

Кабул, , 16:25 — REGNUM В Институте стратегических исследований Афганистана в Кабуле прошло четвертое заседание Афгано-индийского диалога по безопасности.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в заседании приняли участие бывшие высокопоставленные лица органов безопасности обоих государств, а также индийские дипломаты.

В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, и дальнейшее развитие отношений между Афганистаном и Индией.

В ходе заседания бывший советник по вопросам безопасности Афганистана Рангин Дадфар Спанта заявил, что Афганистан и Индия пострадают сильнее, чем другие государства, если мирный процесс в стране будет сорван усилиями государств, поддерживающих антиправительственные движения. Он также обвинил Пакистан в использования разведывательных служб в качестве инструмента ведения борьбы против Афганистана и Индии.

Посол Индии в Афганистане Винаи Кумар заявил, что его страна выступает против различных антиправительственных сил и осуждает насилие. Он также заверил, что даже если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) войдут в правительство, то Индия не откажется от своей поддержки Афганистана.