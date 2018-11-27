Израиль увеличивает оборонный бюджет до $15,5 млрд

Иерусалим, , 16:33 — REGNUM 26 ноября министерство финансов Израиля заявило об увеличении оборонного бюджета на $450 млн. Об этом сообщает израильское бизнес-издание Calcalist.

Причиной бюджетных изменений, как сообщают в финансовом ведомстве, стала «изменившаяся ситуация». После корректировки оборонный бюджет Израиля достигнет своего исторического максимума в $15,5 млрд. Планируется, что в пользу оборонного сектора будет урезано финансирования ряда гражданских ведомств как, например, министерства репатриации и интеграции. Однако руководство министерства финансов утверждает, что урезан будет «излишек» финансирования, который не используется тем или иным министерством.

Стоит отметить, что неделей ранее правительство приняло план, так называемого, «плоского» сокращения бюджетов всех министерств, чтобы получить средства для повышения жалований и пенсий сотрудников полиции.