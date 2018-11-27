Президент Чехии в Иерусалиме: Палестинское государство невозможно

Иерусалим, , 16:48 — REGNUM 26 ноября в Иерусалиме состоялась встреча президента Израиля Рувена Ривлина с президентом Чехии Милошем Земаном. По сообщениям израильской газеты Haaretz, глава европейского государства заявил о невозможности создания палестинского государства, по крайней мере в нынешних условиях.

«Я не верю в палестинское государство в Газе, подконтрольной террористической организации ХАМАС», — заявил Милош Земан. Политик также отметил, что был крайне удивлен идеей создания единого еврейско-арабского государства. Сразу после этого президент Земан обратился с вопросом к израильскому президенту Ривлину с вопросом о взгляде главы ближневосточного государства на данный вопрос.

Заявление Земана вызвало резонанс в кругах израильских политиков-арабов. Так, арабские парламентарии, а именно члены фракции «Объединенный арабский список», отказались участвовать в специальном заседании Кнессета, в котором примет участие президент Чехии.