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Банк Израиля впервые с 2011 года повысит учетную ставку

Политика

Впервые с 2011 года принято решение о повышении базовой процентной ставки

Иерусалим, 27 ноября 2018, 17:01 — REGNUM  26 ноября Банк Израиля официально объявил о повышении учетной ставки с 0,1% до 0,25%. Как сообщает израильское бизнес-издание Calcalist, данное решение положит конец «эпохе дешевых денег», вызвавшей рост цен на недвижимость в стране в более чем два раза.

Данное решение вызвало широкий резонанс среди финансовых аналитиков — с июня 2011 года Центральный Банк Израиля не поднимал учетную ставку столь резко. Эксперты уверены, что в погоне за выгодой банки увеличат также и собственный процент сверх базисной ставки.

Известно, что данное решение было принято Надин Бодо-Трахтенберг, временно исполняющей обязанности главы Банка Израиля до вступления в должность профессора Амира Ярона.

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Зарубежная хроника
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