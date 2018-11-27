Банк Израиля впервые с 2011 года повысит учетную ставку

Иерусалим, , 17:01 — REGNUM 26 ноября Банк Израиля официально объявил о повышении учетной ставки с 0,1% до 0,25%. Как сообщает израильское бизнес-издание Calcalist, данное решение положит конец «эпохе дешевых денег», вызвавшей рост цен на недвижимость в стране в более чем два раза.

Данное решение вызвало широкий резонанс среди финансовых аналитиков — с июня 2011 года Центральный Банк Израиля не поднимал учетную ставку столь резко. Эксперты уверены, что в погоне за выгодой банки увеличат также и собственный процент сверх базисной ставки.

Известно, что данное решение было принято Надин Бодо-Трахтенберг, временно исполняющей обязанности главы Банка Израиля до вступления в должность профессора Амира Ярона.