Главу Alibaba приняли в компартию Китая

Пекин, , 10:55 — REGNUM Членом Коммунистической партии Китая стал основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма. Об этом сообщает 27 ноября информационный портал «Жэньминьван».

Отмечается, что выбор кандидатов на вступление в партию приурочен к 40-летию проведения политики реформ и открытости. ЦК КПК таким образом признает заслуги тех, кто внес особый вклад в продвижение реформ.

В общей сложности было отобрано 100 деятелей, в числе которых глава одной из крупнейших китайских компаний в сфере интернет-торговли Джек Ма и глава Tencent — крупнейшей телекоммуникационной компании страны — Ма Хуатэн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году капитализация Alibaba составила около $500 млрд. Во всем мире зарегистрировано около 80 млн пользователей этого сервиса.

Читайте также:

Alibaba побила рекорд продаж в День холостяка

Alibaba делает ставку на облачные технологии