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У Турции нет причин отказывать во встрече Мохаммеда бин Салмана с Эрдоганом

Политика

Однако согласия пока не было

Анкара, 27 ноября 2018, 11:03 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман попросил о встрече с президентом Реджепом Эрдоганом, сообщает 27 декабря Anadolu.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, нет причин для отказа в данном предложении. Однако официального подтверждения о предстоящих переговорах не было.

Напомним, 2 октября 2018 года в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции был убит журналист Джамаль Хашогги, что вызвало бурную реакцию в международном сообществе.

Данный факт нанес серьезный удар по репутации наследного принца королевства Мохаммеда бин Салмана, что может являться причиной желания встречи принца с Эрдоганом.

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