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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил поездку в Европу

Политика

Премьер-министр Японии отменит свою поездку в Великобританию и Нидерланды

Токио, 27 ноября 2018, 16:20 — REGNUM  26 ноября правительственные источники сообщили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение отменить турне по двум странам Европы.

Он хочет сосредоточиться на внутренних вопросах, в частности, на парламентских дискуссиях по законопроекту о предоставлении нового статуса иностранным рабочим. Этот вопрос является частью предвыборных обещаний Абэ.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Абэ рассматривал посещение Великобритании и Нидерландов после саммита G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. В европейскую повестку дня входили экономические и политические вопросы, однако теперь Абэ будет вынужден сократить турне и скорее вернуться в Японию, чтобы посодействовать принятию иммиграционного законопроекта до окончания парламентской сессии 10 декабря.

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Зарубежная хроника
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