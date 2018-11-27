Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил поездку в Европу

Токио, , 16:20 — REGNUM 26 ноября правительственные источники сообщили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение отменить турне по двум странам Европы.

Он хочет сосредоточиться на внутренних вопросах, в частности, на парламентских дискуссиях по законопроекту о предоставлении нового статуса иностранным рабочим. Этот вопрос является частью предвыборных обещаний Абэ.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Абэ рассматривал посещение Великобритании и Нидерландов после саммита G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. В европейскую повестку дня входили экономические и политические вопросы, однако теперь Абэ будет вынужден сократить турне и скорее вернуться в Японию, чтобы посодействовать принятию иммиграционного законопроекта до окончания парламентской сессии 10 декабря.