Индонезия пригласила китайских инвесторов увеличить приток инвестиции

Джакарта, , 10:27 — REGNUM Министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан пригласил инвесторов из Китая увеличить свои инвестиции в Индонезию, сообщает Antaranews.

«Индонезия повысила уровень ведения бизнеса в стране и сохранила высокий и стабильный экономический рост», — заявил министр на семинаре по стратегическому и всестороннему сотрудничеству Индонезии и Китая в Джакарте.

По словам министра, Индонезия является огромным потенциальным рынком. Правительство уделяет особое внимание развитию инфраструктуры, программ сельских фондов и особых экономических зон.

«Индонезия и Китай должны содействовать лучшему глобальному и региональному партнерству. Стороны имеют потенциал для этого», — добавил Лухут Бинсар Панджаитан.

Известно, что китайские инвестиции (включая Гонконг) в Индонезию в 2017 году составили около 5,5 млрд долларов США или около 17% от общего объема инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Китай обсудили возможность отмены импортных пошлин на такие товары как каучук, пальмовое масло и ласточкино гнездо.

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