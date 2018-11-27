К противостоянию правительства Севастополя и Чалого подключат прокуроров

Севастополь, , 10:22 — REGNUM Правительство Севастополя обратится в прокуратуру с просьбой проверить законность реконструкции Матросского бульвара, которой занимается фонд Алексея Чалого «35-я береговая батарея». Об этом на совещании в правительстве города 26 ноября заявил вице-губернатор Илья Пономарёв.

«Я поручил правовому управлению правительства города обратиться в прокуратуру Севастополя с изложением всех озвученных обстоятельств с тем, чтобы мы получили заключение прокуратуры, и при необходимости — меры прокурорского реагирования по отношению к лицам, допустившим в случае выявления таковых нарушения законодательства», — отметил чиновник.

По его словам, не пройдена экспертиза по проекту реконструкции и не было получено разрешение на строительство, тем не менее, в ходе строительных работ были незаконно снесены мастерская, летний кинотеатр, учебно-курсовая сеть, туалет, склад и буфет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший народный мэр Севастополя Алексей Чалый записал видеообращение, в котором охарактеризовал действия руководства правительства города Дмитрия Овсянникова как «подлость». Недовольство Чалого вызвало решение местных властей остановить работы по реконструкции Матросского бульвара в центре Севастополя, которые он и «35-я береговая батарея» фактически ведут за свой счёт.

Также напомним, что местные власти провалили дорогостоящую реконструкцию севастопольского парка Победы, который второй год пребывает в полуразрушенном состоянии.

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