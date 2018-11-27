В свердловском Заксобрании выбирают членов общественного совета

Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM В свердловском Законодательном собрании провели собеседования по вступлению в общественный совет. В структуру при Заксобрании захотели вступить 14 кандидатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Немалая часть кандидатов в «общественники» занимались или планируют заниматься антикоррупционной деятельностью. Так, глава общественной организации «Народный контроль» Николай Александров заявил, что благодаря его содействию было возбуждено пять уголовных дел и прекращена самовольная добыча природных ресурсов одним предприятием. А Аркадий Елизаров возглавляет свердловское отделение «Центра противодействия коррупции в органах государственной власти».

В ходе очередного обсуждения один из депутатов пустил в зал реплику по поводу антикоррупционной деятельности: «Вся Россия этим занимается», вызвав улыбки некоторых коллег.

Также в собеседовании приняли участие два пенсионера МВД. Это глава свердловского представительства Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Олег Залесский и один из руководителей Всероссийского общества инвалидов по Октябрьскому Екатеринбурга.

Всего в собеседовании принялоиучастие 14 человек. Кандидатов спрашивали члены комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Заксобрания. Голосование, которое определит трех победителей, пройдет в этот же день, 27 ноября.

Добавим, общественный совет осуществляет консультативную деятельность и реализует общественный контроль при Законодательном собрании. В совет не имеют права входить чиновники.