Палестинский политолог: США и ЕС теряют влияние

Рамалла , , 10:17 — REGNUM Известный палестинский интеллектуал Мунир Шафик заявил о падении влияния США и ЕС на мировые процессы, сообщает 27 ноября Anadolu.

«Западная демократическая мысль находится на стадии своего упадка. А мировое сообщество находится в состоянии идеологического хаоса», — подчеркнул палестинский мыслитель.

Также политолог отметил упадок и исламской политической мысли. Причиной тому стала деятельность террористических группировок вроде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и фронта «Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению Шафика, рост влияния вышеуказанных группировок стал возможен благодаря поддержке США, целью которых было ослабление влияния на мировые дела мусульманского мира.

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