В аппарате правительства Алтайского края произошли кадровые перестановки

Барнаул, , 10:13 — REGNUM Полку чиновников в аппарате правительства Алтайского края прибыло. Также состоялись отставки. Как следует из официального сообщения, опубликованного сегодня, 27 ноября, на сайте региона, временно исполняющим обязанности руководителя инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края назначен бывший врио генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края Олег Веремеинко.

Ранее госинспекцией руководил Андрей Степанов, но в октябре 2018 года он получил новое назначение, став управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края.

«Олег Веремеинко будет осуществлять временное исполнение обязанностей по должности руководителя Государственной инспекции Алтайского края до государственной регистрации инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края», — отметили в региональном правительстве.

Также назначение на высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края получила Екатерина Четошникова, она стала начальником управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. До государственной регистрации управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Четошниковой предстоит также осуществлять временное исполнение обязанностей по должности начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края.

Сменился руководитель и в региональном управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Вместо уволенного в связи с окончанием служебного контракта Максима Герасимюка назначен Евгений Нечепуренко. Последний до августа 2014 года возглавлял данное управление и был уволен при предыдущем губернаторе Александре Карлине.

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Также согласно распоряжению главы региона, должности начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов лишился Сергей Родт (уволен в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта). Его обязанности с 28 ноября 2018 года временно будет исполнять Олег Колосков, ранее работавший заместителем начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, начальника отдела мониторинга, анализа и развития информационных технологий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аппарат правительства Алтайского края претерпевает изменения после выборов нового губернатора Алтайского края, бывшего красноярского чиновника Виктора Томенко. Только в середине октября он утвердил новую его структуру.

В обновлённом аппарате регионального правительства значатся 13 министерств, 13 управлений и четыре инспекции. Как и в предыдущей модели, губернатором и председателем правительства Алтайского края стало одно лицо. Из новшеств — среди девяти заместителей председателя правительства не будет ни одного со статусом «первый», хотя в аппарате у предыдущего главы было сразу два первых зама. Многие ключевые посты до сих пор вакантны.

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