Посол Украины в ФРГ ждет появления немецких кораблей в Азовском море

Берлин, , 10:21 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник надеется на военную поддержку немецкого правительства в связи с задержанием украинских кораблей в российских водах. С призывом о помощи дипломат обратился со страниц немецкого издания Bild 27 ноября.

«Мы ждем от наших немецких партнеров, что военные корабли Евросоюза и НАТО как можно скорее будут отправлены в Черное и Азовское моря, чтобы усилить патрули с целью предотвратить подобные военные действия со стороны Москвы», — заявил Мельник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре пообещала президенту Украины Петру Порошенко сделать всё возможное для деэскалации конфликта в Азовском море. Что Меркель сказала по телефону президенту России Владимиру Путину, немецкие средства массовой информации не смогли сообщить.

Читайте также: Меркель пообещала Порошенко помочь с «деэскалацией» в Азове