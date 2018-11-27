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Власти Германии дают зеленый свет на уничтожение волков

Политика

Дикие животные все чаще показываются вблизи ферм и человеческого жилья

Власти Германии дают зеленый свет на уничтожение волков
Николай Сверчков. Охота на волка. 1873

Берлин, 27 ноября 2018, 09:40 — REGNUM  Популяция волков в Германии увеличилась и разделила мнение общественности: защитники окружающей среды и фермеры спорят о правильном обращении с дикими животными, передает немецкий канал N-TV 27 ноября.

Спустя несколько месяцев после соглашения правительственной коалиции по этому вопросу, парламентская фракция «Христианско-демократического» и «Христианско-социального союза» требует облегчить отстрел волков.

Она заявила о необходимости «свободных от волков зон», где допускается стрельбы по ним на поражение. В частности, речь идет о дайках, где пасется скот для уплотнения земли.

Если волк приближается к населенному пункту, охотник может убить его, даже если животное не принесло какого-либо ущерба. В течение дня фракция представит меморандум по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом волки стали все чаще подходить к населенным пунктам в Германии, Австрии, Польше. В Польше были случаи нападения волков на людей.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Германии волки атаковали стадо овец

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Политическая жизнь Германии
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