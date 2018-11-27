Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Сингапур

Сингапур, , 09:38 — REGNUM На военно-морскую базу Сингапура Чанги прибыли сразу несколько военных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом, как передает РИА Новости, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

По его словам, деловой заход на базу в соответствие с планом дальнего похода осуществили ракетный крейсер «Варяг», противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября из порта Владивосток вышел в дальний поход отряд кораблей Тихоокеанского флота. Во время похода, который продлится более трех месяцев, корабли посетят с деловыми заходами порты нескольких государств, проведут ряд тренировок и примут участие в международных военно-морских учениях.

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