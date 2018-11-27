Вторник, 27 Ноября 2018 года
10:39:54 МСК

На Украине устанавливается «бархатный вариант АТО»

Политика

«Украина скатилась к дикому тоталитаризму»

Москва, 27 ноября 2018, 09:38 — REGNUM  Цель военного положения в ряде регионов Украины — задавить сопротивление перед президентскими выборами, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Цель понятна: максимально задавить любое сопротивление на русских или недостаточно бандеровских территориях перед президентскими выборами. Это такой «бархатный» вариант АТО», — написал Журавлёв в Facebook.

Кроме того, парламентарий прогнозирует, что Киев будет «периодически провоцировать Россию, используя для этого возможности военного положения». В общем, делает вывод депутат, «Украина скатилась к дикому тоталитаризму».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Верховная рада поддержала введение военного положения. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военное положение будет введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, а также в районе побережий Азовского и Чёрного морей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить