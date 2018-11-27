На Украине устанавливается «бархатный вариант АТО»

Москва, , 09:38 — REGNUM Цель военного положения в ряде регионов Украины — задавить сопротивление перед президентскими выборами, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Цель понятна: максимально задавить любое сопротивление на русских или недостаточно бандеровских территориях перед президентскими выборами. Это такой «бархатный» вариант АТО», — написал Журавлёв в Facebook.

Кроме того, парламентарий прогнозирует, что Киев будет «периодически провоцировать Россию, используя для этого возможности военного положения». В общем, делает вывод депутат, «Украина скатилась к дикому тоталитаризму».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Верховная рада поддержала введение военного положения. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военное положение будет введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, а также в районе побережий Азовского и Чёрного морей.