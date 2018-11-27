В посольстве Украины в США рассказали, как «остановить» Россию

Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Дипломатическая миссия Украины в США предложила способ «остановить» Россию. Он раскрыт в сообщении, опубликованном на странице украинского посольства в Twitter.

Москва проверяет силовые возможности мира, полагают украинские дипломаты. Остановить Россию можно, если показать «реальные действия международного сообщества», говорится в сообщении.

Комментарий снабжен снимком посла Украины в США Валерия Чалого, сделанным в студии телеканала Fox News.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили морские границы РФ и были задержаны российскими пограничниками с применением оружия. Посол Украины в США Валерий Чалый в тот же день сообщил о «немедленном обращении к американским партнерам» в связи с инцидентом. Он заявил, что «российская агрессия» вышла на новый уровень, и это грозит развитием полномасштабного военного конфликта.

Москва инцидент в Керченском проливе расценивает как провокацию.

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