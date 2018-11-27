Жители Туниса протестуют против визита принца Саудовской Аравии

Тунис, , 09:35 — REGNUM Жители Туниса вышли на улицы в знак протеста против визита в страну наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, сообщает 27 ноября Anadolu.

Причиной недовольства населения является целый ряд факторов, в том числе убийство журналиста Джамаля Хашогги, а также роль королевства в так называемой «Арабской весне» 2011 года.

Напомним, в результате массовых акций протеста в 2011 году с поста президента Туниса ушел Бен Али, который в настоящее время проживает в Саудовской Аравии, данным фактом недовольны многие жители государства.

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