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Жители Туниса протестуют против визита принца Саудовской Аравии

Политика

Сотни манифестантов вышли на улицы страны

Тунис, 27 ноября 2018, 09:35 — REGNUM  Жители Туниса вышли на улицы в знак протеста против визита в страну наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, сообщает 27 ноября Anadolu.

Причиной недовольства населения является целый ряд факторов, в том числе убийство журналиста Джамаля Хашогги, а также роль королевства в так называемой «Арабской весне» 2011 года.

Напомним, в результате массовых акций протеста в 2011 году с поста президента Туниса ушел Бен Али, который в настоящее время проживает в Саудовской Аравии, данным фактом недовольны многие жители государства.

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Внешняя политика Саудовской Аравии
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