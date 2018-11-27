В Крыму не исключают обмен украинских моряков на граждан России

Симферополь, , 09:22 — REGNUM Вариант с обменом задержанных моряков украинских ВМС на граждан России, которые находятся под арестом на Украине, вполне реален. Об этом 26 ноября журналистам сообщил спикер парламента РК Владимир Константинов.

«Задержанных моряков кормят, поят, с ними всё в порядке. Дальше их однозначно арестуют, потому что были нарушены наши законы. А потом произойдёт какой-то очередной обмен», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, за нарушение государственной границы России в Чёрном море задержаны 24 украинских военнослужащих. По факту военной провокации возбуждено уголовное дело.

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