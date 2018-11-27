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Спикер парламента Крыма: Порошенко загнали в угол

Политика

Украинский президент способен на самые необдуманные поступки

Спикер парламента Крыма: Порошенко загнали в угол
Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР
Угроза расправы

Симферополь, 27 ноября 2018, 09:18 — REGNUM  Борьба Порошенко за власть на Украине может привести к необдуманным действиям, потому что его внутриполитические оппоненты камня на камне не оставят от всего того, что с ним связано. Такое мнение журналистам 26 ноября спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Ему места не будет в новой системе власти, тут или пан, или пропал. Поэтому он склонен к радикальным действиям, но вариантов не так уж и много: разворачивать войну на Донбассе опасно, потому что можно потерять и Мариуполь, и все остальные регионы. А вот провокации на «дырявых» кораблях — это то, чем они сейчас могут заниматься», — считает спикер крымского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная Рада приняла решение о введении на Украине военного положения. Однако документ принят не в редакции СНБО, который подписал президент Пётр Порошенко, а в урезанном формате, который предполагает ведение военного положения не на всей территории Украины, сроком не на два, а на один месяц.

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