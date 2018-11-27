На Ямале назначен новый глава департамента информационных технологий

Салехард, , 09:14 — REGNUM На Ямале департамент информационных технологий и связи обрёл нового руководителя. Этот пост занял Кирилл Албычев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном правительстве.

По информации издания Накануне.Ru, пост стал вакантен в октябре. Ранее департамент возглавлял Олег Ефремов.

Кирилл Албычев родился в Салехарде. А образование получил в Петербурге, там же начал и свой трудовой путь. С 2006 года работает в Салехарде. С 2011 он возглавлял окружной многофункциональный центр.