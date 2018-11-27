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Премьер-министр Болгарии прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Политика

Отношения должны развиваться на принципах экономической выгоды и соблюдения правил международного сотрудничества, подчеркнул Борисов

София, 27 ноября 2018, 09:01 — REGNUM  Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Россию и Украину к «разуму и сдержанности» после инцидента в Керченском проливе, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он с тревогой наблюдает напряжение между военно-морскими силами двух стран в Азовском море, а отношения должны развиваться на принципах экономической выгоды и соблюдения правил международного сотрудничества.

«Призываю коллег из Украины и России к разуму и сдержанности, поскольку очень легко можно перейти границу, после чего не будет пути назад», — написал Борисов.

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Напомним, 25 ноября к Керченскому проливу, нарушив границу России, подошли три корабля ВМС Украины. Все они были задержаны и отбуксированы в Керчь, поскольку игнорировали предупреждения российских пограничников.

В ходе задержания был применен огонь: трое украинских моряков получили ранения. Киев, возмутившись «российской агрессией», ввел в стране военное положение и призвал страны Североатлантического альянса оказать помощь.

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