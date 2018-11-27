Власти Окинавы потребовали прекратить полеты истребителей ВМС США

Токио, , 08:56 — REGNUM После произошедшей 12 ноября катастрофы истребителя ВМС США F/A-18 Super Hornet власти японской префектуры Окинава потребовали приостановить полеты данного типа самолетов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По мнению законодательного собрания префектуры, полеты F/A-18 должны быть остановлены до выяснения причин инцидента, произошедшего близ побережья острова Окинава. Соответствующее требование было передано премьер-министру Японии Синдзо Абэ и в посольство США в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в результате технической неисправности истребитель F/A-18, взлетевший с борта атомного авианосца Ronald Reagan, рухнул в океан. В военном ведомстве США отметили, что экипажу F/A-18 удалось катапультироваться.

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