Трамп встревожен сделкой Брюсселя и Лондона по поводу Brexit

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение Великобритании и Евросоюза по поводу Brexit может причинить ущерб торговым отношениям Лондона и Вашингтона, сообщает 27 ноября Al Arabia.

Трамп подчеркнул, что соглашение о размежевании очень важно для обеих сторон, но это может непреднамеренно нанести урон американской экономики, так как создаст барьеры для взаимной торговли.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз, в настоящее время Лондон ждет решение собственного парламента относительно поддержки условий размежевания, предложенных премьер-министром страны Терезой Мэй.

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