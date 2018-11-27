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Трамп встревожен сделкой Брюсселя и Лондона по поводу Brexit

Политика

Соглашение может нанести ущерб экономике США

Трамп встревожен сделкой Брюсселя и Лондона по поводу Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Вашингтон, 27 ноября 2018, 08:58 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение Великобритании и Евросоюза по поводу Brexit может причинить ущерб торговым отношениям Лондона и Вашингтона, сообщает 27 ноября Al Arabia.

Трамп подчеркнул, что соглашение о размежевании очень важно для обеих сторон, но это может непреднамеренно нанести урон американской экономики, так как создаст барьеры для взаимной торговли.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз, в настоящее время Лондон ждет решение собственного парламента относительно поддержки условий размежевания, предложенных премьер-министром страны Терезой Мэй.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский парламент определится с Brexit 11 декабря

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Выход Великобритании из Евросоюза
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