Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса

Москва, , 08:40 — REGNUM Распоряжение, утверждающее стратегию развития санаторно-курортного комплекса, которая направлена на развитие курортов и повышение доступности санаторно-курортного лечения, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован во вторник, 27 ноября, на сайте правительства РФ.

«Утвердить прилагаемую стратегию», — отмечается в документе.

В пояснительной записке говорится, что целью стратегии является развитие материально-технической базы санаторно-курортных организаций, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, оздоровительного туризма, а также повышение доступности санаторно-курортного лечения.

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