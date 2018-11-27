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Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса

Политика

«Утвердить прилагаемую стратегию»

Москва, 27 ноября 2018, 08:40 — REGNUM  Распоряжение, утверждающее стратегию развития санаторно-курортного комплекса, которая направлена на развитие курортов и повышение доступности санаторно-курортного лечения, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован во вторник, 27 ноября, на сайте правительства РФ.

«Утвердить прилагаемую стратегию», — отмечается в документе.

В пояснительной записке говорится, что целью стратегии является развитие материально-технической базы санаторно-курортных организаций, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, оздоровительного туризма, а также повышение доступности санаторно-курортного лечения.

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