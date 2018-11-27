В Пакистане открывается оборонная выставка

Исламабад, , 08:21 — REGNUM В Пакистанском Карачи открылась десятая оборонная выставка, престижное мероприятие, проходящее в стране раз в два года, сообщает 27 ноября Geo TV.

Мероприятие будет проходить в течение четырех дней и закроется 30 ноября, торжественное открытие проведет президент страны Ариф Алви.

Напомним, оборонная выставка Пакистана соберет свыше 500 участников из 50 стран мира. Гости страны продемонстрируют свои новейшие достижения в военном деле. На форуме будут представлены также российские новинки.

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