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В Пакистане открывается оборонная выставка

Политика

На форуме будут представлены 50 стран

Исламабад, 27 ноября 2018, 08:21 — REGNUM  В Пакистанском Карачи открылась десятая оборонная выставка, престижное мероприятие, проходящее в стране раз в два года, сообщает 27 ноября Geo TV.

Мероприятие будет проходить в течение четырех дней и закроется 30 ноября, торжественное открытие проведет президент страны Ариф Алви.

Напомним, оборонная выставка Пакистана соберет свыше 500 участников из 50 стран мира. Гости страны продемонстрируют свои новейшие достижения в военном деле. На форуме будут представлены также российские новинки.

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