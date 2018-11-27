Трамп рассказал, кто будет представлять США на инаугурации главы Мексики

Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Представлять Соединенные Штаты на церемонии инаугурации нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора будут вице-президент США Майк Пенс и дочь главы Белого дома Иванка Трамп, об этом американский лидер Дональд Трамп рассказал журналистам.

«Майк (Пенс) и Иванка (Трамп) едут на инаугурацию, — сказал президент США. — У нас все очень хорошо с новой администрацией (Мексики)».

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Напомним, Обрадор победил на выборах президента Мексики в минувшем июле. Инаугурация запланирована на 1 декабря 2018 года.

Ранее мексиканский лидер уже заявил, что во время своего пребывания на посту главы государства не будет пользоваться президентским самолетом — ему «стыдно иметь роскошный самолет в стране с таким уровнем бедности».

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