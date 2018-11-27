Белый дом прокомментировал разгон мигрантов на границе с Мексикой

Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Использование слезоточивого газа для препятствования проникновения на территорию США нелегальных мигрантов, вступающих в столкновения с пограничниками на границе с Мексикой, вполне оправдано. Об этом говорится в сообщении Белого дома США на странице в соцсети Twitter.

«Офицеры, отвечающие за охрану границы, ответили несмертельными средствами для разгона толпы, — говорится в сообщении. — Это стандартный протокол для правоохранительных инстанций по всей стране».

В Белом доме также добавил, что от предметов, брошенных нелегальными мигрантами, пострадали «четверо агентов».

Ранее ряд СМИ сообщал, что пограничники США применили слезоточивый газ для разгона нелегальных мигрантов на границе с Мексикой.

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