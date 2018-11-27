Вторник, 27 Ноября 2018 года
09:12:00 МСК

Белый дом прокомментировал разгон мигрантов на границе с Мексикой

Политика

Ранее ряд СМИ сообщал, что пограничники США применили слезоточивый газ для разгона нелегальных мигрантов на границе с Мексикой

Вашингтон, 27 ноября 2018, 08:14 — REGNUM  Использование слезоточивого газа для препятствования проникновения на территорию США нелегальных мигрантов, вступающих в столкновения с пограничниками на границе с Мексикой, вполне оправдано. Об этом говорится в сообщении Белого дома США на странице в соцсети Twitter.

«Офицеры, отвечающие за охрану границы, ответили несмертельными средствами для разгона толпы, — говорится в сообщении. — Это стандартный протокол для правоохранительных инстанций по всей стране».

В Белом доме также добавил, что от предметов, брошенных нелегальными мигрантами, пострадали «четверо агентов».

Ранее ряд СМИ сообщал, что пограничники США применили слезоточивый газ для разгона нелегальных мигрантов на границе с Мексикой.

Читайте также: Трамп поддержал использование слезоточивого газа против мигрантов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить