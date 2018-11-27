Мэру Екатеринбурга намерены существенно повысить зарплату

Екатеринбург, , 08:00 — REGNUM Зарплата главы Екатеринбурга Александра Высокинского может существенно вырасти. Его оклад с 1 января 2019 года составит 54 413 рубля, также он сможет рассчитывать на ежемесячное денежное поощрение в 3,8 оклада или на сумму 206 769,4 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Такие показатели будущей зарплаты мэра заложены в проекте положения «Об оплате труда высшего должностного лица муниципального образования «город Екатеринбург» — Главы Екатеринбурга». Рассмотреть и утвердить его предстоит депутатам думы. Только оклад плюс ежемесячное денежное поощрение составят 261 182,4 рубля.

Также из ежемесячных выплат Высокинскому полагается процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, размер которой в проекте положения не указан.

Как пишет «Коммерсантъ», со всеми надбавками в год глава города может получать более 6 млн рублей. При этом ранее, при двуглавой системе, сити-менеджер и глава города-председатель гордумы вместе имели меньший доход. Так, на тот момент сити-менеджер Александр Якоб за 2017 году задекларировал 3 436 689 рублей.

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