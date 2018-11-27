Экс-президента Панамы ждет суд по делу о шпионаже за оппозицией

Панама, , 07:59 — REGNUM В верховный суд Панамы направлено дело бывшего президента страны Рикардо Мартинелли, которого обвиняют в слежке за политическими противниками, а также соратниками и согражданами. Об этом сообщает канал Globovision.

Возможность начала процесса признал судья Херонимо Мехия, руководствуясь основаниями, предусмотренными законодательством Панамы. Первое заседание назначено на 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Мартинелли, руководившего Панамой в 2009—2014 годах, задержали в США. В 2018 году его экстрадировали на родину, где он обвиняется в причастности к коррупции, шпионаже, нелегальной торговле панамскими визами.

Кроме того, панамские власти обвинили сыновей экс-президента Луиса Энрике и Рикардо в незаконном получении $49 млн от бразильской фирмы Odebrecht — фигуранте крупнейшего коррупционного скандала. Луис Энрике и Рикардо Мартинелли задержаны в США, им грозит высылка на родину.

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