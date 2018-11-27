Парламент Ирака отложил утверждение кабинета министров

Багдад, , 07:58 — REGNUM Парламент Ирака проголосует за утверждение оставшихся восьми кандидатов на министерские должности на следующей неделе, сообщает 27 ноября Al Arabia.

Первоначально планировалось, что сессия, посвященная данному вопросу, состоится сегодня 27 ноября, однако ее вынуждены были перенести. Причиной задержки стали разногласия в законодательном органе страны.

Напомним, новое руководство Ирака было избрано после окончания борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оно столкнется со сложными проблемами по реконструкции государства, а также по подавлению оставшихся террористических очагов.

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