Глава МИД Украины обвинил Россию в желании захватить юг страны

Киев, , 07:46 — REGNUM Россия хочет захватить территорию Украины, от Мариуполя до Приднестровья, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 26 ноября в эфире телеканала ICTV.

«Не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то суперразведчиком, чтобы понять, что у России есть планы в отношении и Мариуполя, и всего побережья. Я считаю, что по совокупности военных милитаристских и немилитаристких действий у России есть планы и в отношении всего Юга вплоть до Приднестровья, и по расчленению Украины», — рассказал министр.

Чиновник уверен, что Украина представляет фундаментальную проблему для России, которая не прекратит попытки эту проблему решить.

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил об угрозе «сухопутной операции» России против Украины, однако, как и в случае с министром Климкиным, не предоставил никаких доказательств.

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Отметим, Верховная рада одобрила идею Порошенко ввести военное положение, однако ограничила его действие регионами Украины, граничащими с Россией и Приднестровьем.

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