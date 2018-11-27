Российские дипломаты призвали США «обуздать своих подопечных» на Украине

Вашингтон, , 07:42 — REGNUM После ряда митингов и акций протестов у зданий российских посольств и консульств, которые сразу в нескольких городах Украины устроили неонацисты, посольство России в США выступило с поддержкой своих коллег на Украине.

«Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии», — говорится в сообщении посольства, опубликованном на сайте дипломатического ведомства в Facebook.

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В Киеве сгорел автомобиль с номерами дипмиссии РФ

Кроме того, дипломаты призвали Соединённые Штаты «обуздать, наконец, своих подопечных».

«Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец», — уверены в посольстве РФ в Вашингтоне.

https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/919856281558096

Как сообщало ИА REGNUM, после устроенной тремя украинскими военным кораблями провокации в Керченском проливе и задержании судов российскими пограничниками на Украине неонацисты устроили митинги сразу в нескольких городах страны. Так, в Киеве возле российского посольства жгли файеры и дымовые шашки. Неподалёку от здания дипмиссии сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Летели горящие файеры и в сторону российского консульства в Харькове. Здесь украинские неонацисты также подожгли принесённые к зданию автомобильные покрышки. Подобная акция прошла и у посольства России в Одессе. Кроме покрышек и файеров, в ночь на 26 ноября радикалы принесли к зданию дипмиссии «окровавленные» тельняшки и развесили их на заборе.

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Напомним, 25 ноября три военных корабля Украины незаконно вторглись в границы РФ, игнорируя предупреждения пограничников. В результате они были задержаны с применением оружия.

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