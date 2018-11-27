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Власти Канады приняли закон против забастовок почтовых служащих

Политика

Забастовки продолжаются больше месяца

Оттава, 27 ноября 2018, 07:44 — REGNUM  Власти Канады приняли закон, который должен запретить забастовку почтовых служащих, продолжающуюся в течении целого месяца, сообщает 27 ноября Reuters.

Данный закон, отмечает министр труда Канады Патти Хайду, последняя мягкая мера по предотвращению забастовок, приводящих к серьезным последствиям для работы почтовых служб.

Напомним, с середины октября 2018 года почтовые служащие Канады устроили забастовку, отказавшись выполнять свою работу, что привело к коллапсу почтовой системы почти по всей стране.

Причиной недовольства сотрудников являются проблемы с техникой безопасности, а также серьезный вред здоровью, вызванный особенностями профессии.

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США и Канада
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