Трамп рассказал, что в юности его сравнивали с Элвисом Пресли

Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что в молодости его часто сравнивали со знаменитым американским певцом, «королем рок-н-ролла» Элвисом Пресли. Об этом глава Белого дома сказал своим сторонникам в Тьюпело (штат Миссисипи), где родился Пресли.

«Если не принимать во внимание светлые волосы, то, когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом (Пресли)», — сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что не должен был говорить об этом, поскольку его назовут «высокомерным», а он не такой, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли высшей наградой страны — президентской медалью свободы. Президентская медаль Свободы является высшей наградой Соединенных Штатов для гражданских лиц. Она вручается тем, кто внес особый вклад в национальные интересы США, поддержание мира во всем мире или в общественную и культурную жизнь страны.

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