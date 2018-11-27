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Трамп рассказал, что в юности его сравнивали с Элвисом Пресли

Политика

Он подчеркнул, что не должен был говорить об этом, поскольку его назовут «высокомерным»

Трамп рассказал, что в юности его сравнивали с Элвисом Пресли
Элвис Пресли

Вашингтон, 27 ноября 2018, 07:40 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что в молодости его часто сравнивали со знаменитым американским певцом, «королем рок-н-ролла» Элвисом Пресли. Об этом глава Белого дома сказал своим сторонникам в Тьюпело (штат Миссисипи), где родился Пресли.

«Если не принимать во внимание светлые волосы, то, когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом (Пресли)», — сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что не должен был говорить об этом, поскольку его назовут «высокомерным», а он не такой, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли высшей наградой страны — президентской медалью свободы. Президентская медаль Свободы является высшей наградой Соединенных Штатов для гражданских лиц. Она вручается тем, кто внес особый вклад в национальные интересы США, поддержание мира во всем мире или в общественную и культурную жизнь страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп наградил Элвиса Пресли медалью свободы

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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