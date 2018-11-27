Трамп поддержал использование слезоточивого газа против мигрантов

Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что использование слезоточивого газа на мексиканской границе вполне оправдано, сообщает 27 ноября Associated Press.

По словам главы Белого дома газ безопасен для жизни и здоровья людей, но он необходим для препятствования проникновения на территорию страны нелегальных мигрантов, вступающих в столкновения с пограничниками.

Напомним, президент США Дональд Трамп известен своей жесткой позицией в отношении миграции, особенно из Мексики. Во время своей предвыборной кампании он обещал построить на границе между государствами стену.

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