Вторник, 27 Ноября 2018 года
07:30:49 МСК

Трамп поддержал использование слезоточивого газа против мигрантов

Политика

«Это безопасно»

Вашингтон, 27 ноября 2018, 07:28 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что использование слезоточивого газа на мексиканской границе вполне оправдано, сообщает 27 ноября Associated Press.

По словам главы Белого дома газ безопасен для жизни и здоровья людей, но он необходим для препятствования проникновения на территорию страны нелегальных мигрантов, вступающих в столкновения с пограничниками.

Напомним, президент США Дональд Трамп известен своей жесткой позицией в отношении миграции, особенно из Мексики. Во время своей предвыборной кампании он обещал построить на границе между государствами стену.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп об инциденте в Керченском проливе: «Нам не нравится»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить