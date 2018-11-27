Путин призвал Германию повлиять на Украину после провокации в Азовском море

Москва, , 07:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин оказать воздействие на власти Украины в связи с провокацией Киева в Керченском проливе, сообщается 27 ноября на сайте Кремля.

Так, глава российского государства дал оценку провокационным действиям Украины, а также грубому нарушению норм международного права ее военными кораблям, которые преднамеренно проигнорировали правила мирного прохода в территориальное море РФ.

«Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Киев полностью несет ответственность за создание еще одной конфликтной ситуации, а провокация в море произошла с учетом предвыборной кампании на Украине.

Напомним, 25 ноября к Керченскому проливу, нарушив границу России, подошли три корабля ВМС Украины. Все они были задержаны и отбуксированы в Керчь, поскольку игнорировали предупреждения российских пограничников.

В ходе задержания был применен огонь: трое украинских моряков получили ранения. Киев, возмутившись «российской агрессией», ввел в стране военное положение и призвал страны Североатлантического альянса оказать помощь.

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