Главы регионов стран ШОС встретятся в Челябинске

Челябинск, , 07:15 — REGNUM В Челябинске 4−6 декабря пройдёт ознакомительная встреча глав регионов государств-членов ШОС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Сам саммит ШОС запланирован на лето 2020 года. А уже в декабре 2018-го столица Южного Урала ждёт примерно 30 руководителей глав регионов стран ШОС. Кроме регионов России сюда приедут представители из Таджикистана, Киргизии, Китая, Казахстана, Пакистана, Индии и Узбекистана. Они обсудят «вопросы содержательного наполнения и организационные модальности создаваемого Форума глав регионов ШОС».

Предложение о проведении Форума глав регионов государств-членов ШОС было внесено представителями России в Астане, где в июне 2017 года прошло заседание Совета глав государств-членов ШОС. А на заседании такого же органа в Циндао (Китай) 10 июня 2018 года участники договорились провести первое такое мероприятие до конца года. И уже в октябре председатель правительства России пригласил представителей стран ШОС на ознакомительную встречу в Челябинск. Это произошло в Душанбе на заседании глав правительств стран-членов ШОС.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут летом 2020 года в Челябинске. Город их проведения окончательно был определён весной.