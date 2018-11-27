Рада «доработала» законопроект о военном положении

Киев, , 07:12 — REGNUM Верховная рада Украины доработала законопроект о введении военного положения в некоторых регионах страны, добавив к указанным ранее областям Запорожскую и Донецкую области. Документ размещен на официальном сайте украинского парламента.

Отмечается, что военное положение, которое будет введено 28 ноября, распространяется на пограничные с Россией и Приднестровьем украинские регионы, а именно — Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области и внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Напомним, «за» указ украинского президента Петра Порошенко о введении военного положения в стране проголосовали 276 депутатов Верховной рады. По словам спикера Рады Андрея Парубия, военное положение в указанных областях введено на 30 суток.

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Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в стране на 30 суток после инцидента в акватории Черного моря, когда три украинских плавсредства были задержаны российскими пограничниками за несанкционированное нахождение в территориальных водах РФ.

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