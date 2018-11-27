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Глава Минтруда РФ прибыл в Бурятию

Политика

Максим Топилин проведёт в республике ряд совещаний

Улан-Удэ, 27 ноября 2018, 06:46 — REGNUM  В Бурятию сегодня, 27 ноября, с рабочим визитом прибыл министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Планируется, что глава Минтруда посетит центр занятости населения города Улан-Удэ, комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», ярмарку вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Кроме того, Топилин проведёт ряд совещаний, в том числе по содействию занятости граждан предпенсионного возраста в субъектах РФ, входящих в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 3 ноября 2018 году Бурятия и Забайкальский край не являются сибирскими регионами. Указом президента РФ Владимира Путина эти регионы переведены в состав ДФО.

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