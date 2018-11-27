Project Syndicate: На пути Китая расставлены опасные ловушки

Максим Исаев, , 07:58 — REGNUM

В 40-ю годовщину с момента начала «реформ и открытости» Китая страна успешно продолжает укреплять свой статус крупнейшей в мире экономики на фоне существенного прогресса, которого Пекину удалось добиться в модернизации своего сельскохозяйственного сектора, промышленности, оборонных систем и научных возможностей. Однако Китаю еще только предстоит преодолеть ряд серьезных ловушек на своем пути, пишут Эндрю Шэн и Ксяо Генг в статье для издания Project Syndicate.

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Во-первых, Китай оказался в ловушке среднего уровня подушевого дохода. В Китае годовой доход на душу населения составляет $9 тыс., что значительно ниже уровня дохода на душу населения, который позволил бы стране вступить в число стран с высоким уровнем годового дохода, который должен составлять $12−13 тыс., согласно требованиям Всемирного банка. За последние 50 лет всего лишь несколько стран смогли сделать прыжок со среднего уровня подушевого дохода на высокий уровень.

Основная проблема заключается в том, что для достижения статуса страны с высоким уровнем подушевого дохода требуется наличие сильной системы современных институтов, которые определяют права и обязанности отдельных лиц, поддерживают рыночную биржу и нерыночные взаимодействия, обеспечивают реализацию принципа верховенства права путем справедливого разрешения возникающих споров. Конечно, Китай работает над развитием своих институтов на протяжении 40 лет, однако ему еще предстоит проделать много работы в данном направлении.

Во-вторых, Китай может оказаться в так называемой «ловушке Фукидида», когда поводом для войны становится страх мощной державы, в данном случае США, перед увеличивающейся силой своего соперника, который желает получить свое «место под солнцем». Возможность военного конфликта выглядит всё более правдоподобной, поскольку администрация президента США Дональда Трампа предприняла в отношении Китая торговые меры, которые явным образом предназначены для того, чтобы лишить Китай доступа к рынкам и передовым технологиям.

Третьей потенциальной ловушкой является то, что американский политолог Джозеф Най назвал ловушкой Киндлебергера. Чарльз Киндлебергер являлся архитектором плана Маршалла. Он заявил, что причиной упадка международного порядка в 1930-х годах стало то, что США сместили Великобританию с места крупнейшей глобальной державы, но проявили неспособность взять на себя британскую роль по обеспечению глобальных общественных благ. По словам Ная, если подобная ситуация повторится, только уже не США, а с Китаем, то мир вновь может столкнуться с хаосом. Это особенно актуально на фоне отказа США от глобального лидерства.

Наконец, Китаю необходимо учесть последствия изменения климата. В целом страны с высоким уровнем дохода и крупные державы в частности потребляют непропорционально большую долю природных ресурсов. Однако такие организации, как Межправительственная группа экспертов по изменению климата, продолжают предупреждать о том, что громадная растрата материальных и сырьевых ресурсов человечества — это не лучший из возможных вариантов. Таким образом, Китаю следует поддержать международное сотрудничество и придерживаться политики, учитывающей экологические реалии.

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Китаю будет чрезвычайно сложно справиться со всеми перечисленными ловушками. Пекину придется решить целый спектр проблем, связанных с внутренним экономическим неравенством, небезопасной политикой изоляционистских Соединенных Штатов, необходимостью сотрудничать с остальным миром для принятия эффективных действий в области изменения климата.

Китай обладает обширным опытом в создании материальной инфраструктуры, однако он добился гораздо более скромных результатов в создании развитой социальной инфраструктуры, которая включает в себя правила конкуренции, определенные стандарты подотчетности и прозрачности, налоговые системы и нормативные акты. Китай не сможет стать страной с высоким уровнем подушевого дохода, пока не создаст развитую социальную инфраструктуру.

За последние 40 лет реформ Китай провел немало смелых политических экспериментов, включая создание особых экономических зон. Китай всё больше интегрируется в мировую экономику. Для того, чтобы преодолеть все перечисленные ловушки, ему придется по максимуму задействовать весь свой многолетний опыт.